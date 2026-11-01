 الأهلي يعلن غياب الشحات عن مواجهة المقاولون للإصابة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يعلن غياب الشحات عن مواجهة المقاولون للإصابة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 6:10 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 6:10 م

أعلن النادي الأهلي غياب حسين الشحات، لاعب الفريق، عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، بعد الشكوى من آلام أسفل عضلات البطن، وحصوله على راحة لمدة 48 ساعة.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، اشتكى من آلام أسفل عضلات البطن، وحصل على راحة لمدة 48 ساعة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، وتحديد مدى استجابته للعلاج، وذلك بعد غيابه عن تدريبات الفريق.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غد، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.


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