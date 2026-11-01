إيران تصنف جهاز الاستخبارات البريطاني كـ«كيان معادٍ»

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها عن اتخاذ تدابير مضادة تجاه مؤسسات استخباراتية وعسكرية بريطانية، "ردا على السياسات العدائية للحكومة البريطانية وتورطها في دعم العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران، فضلا عن قرارها بإخضاع حرس الثورة الإسلامية لقانون التهديدات الحكومية".

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأحد، بأن "وزارة الخارجية، وبموجب هذه الإجراءات، قامت بتصنيف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني /إم16/ كمجموعة معادية، كما قررت إدراج البحرية وسلاح الجو الملكي البريطاني ضمن قوائم المنظمات الإرهابية".

وأعربت الخارجية عن إدانتها "للممارسات البريطانية المعادية"، مؤكدة أن "هذه الممارسات تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لاسيما فيما يتعلق بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع كما شددت على عزم الحكومة الإيرانية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد"، بحسب ما نقلته "إرنا".

واختتمت وزارة الخارجية الإيرانية بالقول: "تأتي هذه الإجراءات امتثالا لمعايير القانون الدولي وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وعليه تتحمل الحكومة البريطانية كامل المسئولية عن التبعات المترتبة على هذه القرارات"، وفقا لـ"إرنا".