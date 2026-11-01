 النني يشارك في فوز ليفادياكوس أمام أريس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النني يشارك في فوز ليفادياكوس أمام أريس

محمد جلال
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 7:36 م

شارك محمد النني في فوز ليفادياكوس مساء اليوم الأحد، أمام أريس بنتيجة 3-0 في اللقاء أقيم ضمن مباريات الدوري اليوناني.

وبادر جورجيوس نيكاس بالتسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ماريوس فيتشوس الهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ثم أحرز ألكسندرو بانته الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وشارك النني في مباراة واحدة مع فريقه الجديد، وكانت ضد فولوس.

وتحصل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما على بطاقة صفراء في الدقيقة 76 للاعتراض، ثم في الدقيقة 84 حصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد بعد مخالفة.

وغاب النني عن المباراة الأخيرة ضد أستراس أكتور بسبب هذا الطرد.

وانضم محمد النني مؤخرا لفريق ليفادياكوس في صفقة انتقال حر.


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