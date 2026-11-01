الأهلي يريح مروان عطية من التدريب الختامي قبل مواجهة المقاولون

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، مروان عطية، لاعب الفريق، راحة من التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ختام استعداداته لمواجهة المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

في سياق متصل أعلن النادي الأهلي غياب حسين الشحات، لاعب الفريق، عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، بعد الشكوى من آلام أسفل عضلات البطن، وحصوله على راحة لمدة 48 ساعة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، اشتكى من آلام أسفل عضلات البطن، وحصل على راحة لمدة 48 ساعة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، وتحديد مدى استجابته للعلاج، وذلك بعد غيابه عن تدريبات الفريق.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غد، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.