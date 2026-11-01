أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد هاني وياسر إبراهيم، بعد فترة غياب عن المباريات الأخيرة، وكذلك عودة أحمد رضا بعد الأزمة الأخيرة للاعب.

فيما غاب عن القائمة إمام عاشور في ظل استبعاده المستمر في المباريات الأخيرة، ومحمد الشناوي، بالإضافة إلى حسين الشحات المصاب، ومروان عطية الذي فضل الجهاز الفني إراحته.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير و حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - أشرف داري - أحمد عيد - هادي رياض - ياسر إبراهيم، كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: طاهر محمد طاهر - أحمد رضا - أكرم توفيق - أشرف بن شرقي - عمر سيد معوض - محمد مجدي أفشة - علي محمود - محمد عبد الله - محمود صلاح.

الهجوم: سفيان بنجديدة - منصف بقرار و محمد رأفت.