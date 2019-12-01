في سابقة لم تحدث من قبل، عرض النائب في البرلمان الإيطالي"فلافيو دي مورو" الزواج من صديقته "إليزا دي ليو" أثناء خطابه أمام البرلمان يوم الخميس 28 نوفمبر، أثناء مناقشة قانون يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالزلازل، ثم أشهر خاتمه لطلب يدها للزواج.





وعلى الرغم من غرابة عرض الزواج، فهو ليس فى الوقت المناسب أو المكان المناسب، إلا أن هناك الكثير من هذه العروض الغريبة و المفاجأة، ومنها:

- أثناء بث تقرير على الهواء مباشرة، فوجئت المراسلة التلفزيونية "إميلي تيرنر" من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحبيبها "دانيال"وهو يرتدي بدلة رسمية يعرض عليها الزواج، ويركع على ركبته وسألها إن كانت تقبل الزواج منه، وكانت المراسلة على وشك أن تنهي تقريرها الإخباري.



-قام "دانيال كاميليري" الذي يدرس في مجال الروبوتات فى مانشيستر، بعرض الزواج على حبيبته "كلير فاروجيا" أثناء إقامته لعرض للروبوتات الراقصة، حيث وقف يغني لحبيبته حتى وافقت على الزواج بعدما أدركت أنه عرضا للزواج منها وليس مجرد عرض رومانسي، ويذكر أن الإثنين يدرسان مجال الروبوتات في الجامعة، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



-وفي لعبة الأفعوانية وهما معلقان فى الهواء تقدم شاب أمريكي لحبيبته وأعطاها خاتم الخطوبة، وطلب يدها للزواج، وذلك أثناء صراخها.



-وفي انتفاضة لبنان الحالية، وأثناء مظاهرة في بيروت تقدم أحد المحتجين لخطبة فتاة وركع على ركبته وطلب يدها للزواج وسط تصفيق المتظاهرين.



- وفي غرفة العمليات فاجأ شاب امريكي حبيبته في مكان عملها حيث تعمل ممرضة في مشفى في أمريكا بعد أن اتفق مع زملائها على أن يتم إقناعها أن هناك عملية قيصرية طارئة.



-وفي الأسبوع الماضي تقدم أحد ضيوف ملكة بريطانيا وهو المهندس البحري "ماثيو جاليمور" بطلب الزواج من حبيبته "أديل توماسون"، وذلك أثناء حفل تسليم أوسمة الإمبراطورية البريطانية تقديراً لخدماته أثناء فترة خدمته بالجيش، فقرر أن يستغل وجوده في قصر باكينجهام وطلب من حبيبته الزواج في البلاط الملكي،وذلك طبقاً لما نشرته مجلة Hello البريطانية.

-خلال حفل كاظم الساهر في "Star on board 2016"، وبعد انتهائه من فقرته الغنائية، طلب كاظم من فتاة تدعى جيسي أن تصعد إلى المسرح، ليقدم لها أغنية "كل عام وانت حبيبتي"، ثم نادي على حبيبها خالد ليصعد على المسرح أيضاً ويطلب منها الزواج، وسط ذهول جيسي والجمهور، ويغني لها أحد أغاني كاظم وهي" هذا اللون عليك يجنن"



-ومن أجمل طلبات الزواج المفاجئة قديمًا، عندما تقدم الممثل فؤاد المهندس لشويكار أثناء أدائهما لدوريهما مسرحية "سيدتي الجميلة"، فلم يستطع المهندس إخفاء حبه لشويكار، وخرج عن نص المسرحية ليتقدم لها، قائلاً "تتجوزيني يا بسكويتة"، لتوافق شويكار على الفور.