مهاجم مازيمبي يبدي سعادته بالفوز على الزمالك

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أكد الكونغولي تريسور مبوتو، مهاجم مازيمبي، سعادته بمساعدة فريقه في الفوز الكبير الذي حققه النادي على حساب الزمالك بثلاثية نظيفة أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مبوتو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»»: «أنا سعيد جدًا بالفوز الذي حققناه أمام الزمالك، لقد سجلت هدفًا وساعدت الفريق على الفوز».

وأضاف اللاعب الكونغولي: «كان هدفًا رائعًا وجاء في وقت مهم جدًا، أنا سعيد للغاية» .

جدير بالذكر أن مبوتو سجل الهدف الثاني لفريقه أمام الزمالك في الدقيقة 66 من عمر المباراة.