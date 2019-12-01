نجحنا فى الحصول على 5% من سوق المحمول المصرية

18 مليار جنيه استثمارات تحديث البنية التحتية فى آخر عامين



قال المهندس عادل حامد ــ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «المصرية للاتصالات» إنه للمرة الأولى تشارك الشركة فى فاعليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض «كايرو آى سى تىى من خلال جناحين بالمعرض، الأول فى قاعة المدن الذكية والجناح الثانى فى القاعة الرئيسية لمشغلى الاتصالات وستكون مشاركة الشركة تحت شعار «قبل أى أحد».



«شعارنا فى المعرض سيكون «مصر الرقمية» باعتبار الشركة هى الذراع التقنية والفنية لتحديث الحكومة المصرية، ومشروع «مصر الرقمية»، مستعرضا مكونات استراتيجية الشركة «الهرم الرقمى» والذى يعتمد على محورين أساسيين: الأول أننا مشغلو متكامل لخدمات الاتصالات والانترنت، أما المحور الثانى فإننا مقدم الخدمات عبر الشبكات من خلال الفايبر أوبتك وخدمات الحوسبة السحابى» ــ قال حامد.



وأشار إلى أن الشركة ستستعرض من خلال مشاركتها بالمعرض «رحلة رقمية» بما يتيح لزوار المعرض التعرف على جميع خدمات المصرية للاتصالات بداية بالبنية التحتية مرورا بمراكز الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الجديدة التى سوف نقدمها، وكذلك التعريف بتفاصيل الاتفاقيات التى وقعتها المصرية للاتصالات مع شركات عالمية مثل «مايكروسوفت وامازون»، وهى من الشركات العالمية الكبرى، فى مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية.



وأكد حامد أن «المصرية للاتصالات» نجحت فى الحصول على 5 % من حجم سوق الاتصالات المحمول المصرية، رغم دخولها للسوق منذ عامين فقط، وهو ما يعد انجازا كبيرا يحسب لنا، إلا أن السوق المصرية للاتصالات سوق كبيرة وتمتلك الكثير من الفرص التى يمكن استغلالها، وتحتاح إلى ضخ المزيد من الاستثمارات قبل الحديث عن الخروج للاسواق الدولية.



وأشار إلى نشاط المصرية للاتصالات خلال مشاركتها فى فاعليات المعرض يتضمن ايضا عرض تقنيات، لها اهمية تشكل تحديا كبيرا، من خلال «الآى بى تى فى» بجانب إطلاق «المحفظة الرقمية» والتى حققت انتشارا سريعا لها بين المستخدمين، ولم يتم طرحها بأسماء مختلفة وانما باسم «وى باى» WE Pay، لنشر ثقافة الدفع الالكترونى ورقمنة عمليات الدفع، لاسيما الحكومية وستشكل قيمة مضافة حقيقة لتعظيم بما يتيح للعميل الخدمات الالكترونية الحكومية وتسهيل كبير للعملاء ومزايا افضل وبداية للعديد من اطلاق التطبيقات الجديدة.



وأضاف أن اتفاقيات المصرية للاتصالات مستمرة طوال العام مع شركائنا من الشركات العالمية من موفرى البنية التكنولوجية التحتية، ولذلك ليس هناك اتفاقيات جديدة خلال معرض «كايروا آى سى تى 2019 ».



وعن وصول تغطية شبكة الاتصالات من «المصرية للاتصالات» قال حامد إننا وصلنا إلى نحو 90 % من التغطية الجغرافية لشبكاتنا على مستوى الجمهورية، ومستمرون فى خطة التوسع فى17 مدينة جديدة من خلال الاعتماد على كوابل الالياف الضوئية، بالاضافة للعمل المتميز الذى نقوم به فى العاصمة الادارية الجديد والذى نتطلع ان ينتهى فى عام 2020 وتوصيل وربط كل المبانى الحكومية بشبكة من الفايبر اوبتك.



وبالنسبة للمسئولية المجتمعية للشركة اشار حامد إلى أننا مستمرون فى دعم ونشر الابداع والابتكار بالجامعات وتطوير آليات التدريس فى الجامعات، وكذلك المسئولية المجتمعية لتطوير الخدمات الصحية، وعلاج ضعاف السمع، علاوة على دورنا فى مجال انشاء قاعدة بيانات لبنك الدم والذى بموجبه حصلنا على جائزة دولية مؤخرا.



وأكد: «المصرية للاتصالات» افضل مقدم خدمات للانترنت فى مصر، وافضل قيمة مالية ونجحت فى توصيل اكثر من 700 مبنى حكومى بالانترنت، وشبكة من الفايبر اوبتك فى محافظة بورسعيد كنواة رئيسية لرقمنة الخدمات الحكومية.



وبالنسبة لحجم استثمارات المصرية للاتصالات اكد حامد أن حجم استثماراتنا المالية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفى العامين الماضيين تم استثمار 18 مليار جنيه لتحسين البنية التختية للاتصالات وتطوير خدماتها.



وعن تنفيذ برنامج «المعاش المبكر» لموظفى المصرية للاتصالات أكد العضو المنتدب للمصرية للاتصالات اننا نجحنا فى تنفيذ البرنامج لنحو 3 آلاف موظف، والذين استفادوا من البرنامج وسوف ينعكس ذلك بصورة ايجابية على عمليات الرقمنة، مؤكدا عدد العاملين فى الشركة لم يزد ولكن لدينا خطة تتصمن برنامج تدريب داخلى وبرنامج آخر خارجى لتنمية واعداد الكفاءات البشرية، ليكونوا بمثابة نواة لخبراء متكاملين فى مجال تخصصهم، كما لدينا مركز «إعداد القادة لتدريب العاملين» لتأهيل مواردنا البشرية على تولى المراكز القيادية فى المصرية للاتصالات فى المستقبل، موضحا أن نسبة ما يتم إنفاقه واستثماره لتدريب العاملين فى «المصرية للاتصالات» يتزايد ويستحوذ على أولوية اهتمامنا.



وحول التسهيلات المقدمة للعميل أشار إلى أننا نقدم العديد من الخدمات وأنظمة التقسيط للفواتير المتأخرة والحصول على قيمة مضافة جيدة مقابل الخدمات التى نقدمها.