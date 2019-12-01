إذا كانت هناك صعوبة في جعل أطفالك يأكلون الخضراوات، وتحاول بشتى الطرق جعلهم يحبونها ويفضلونها على باقي الأطعمة غير الصحية، فإليك 5 طرق يمكن أن تجربها، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

1- في العادة يقلد الأطفال الكبار البالغين فيما يفعلونه، فإذا كان الأباء يأكلون الخضار أو أي طعام آخر أمام أبنائهم، فقد يتملك الأطفال الفضول ويجربونه، ولهذا فتناول الطعام معا كعائلة مفيد جدا، وتقول سارة ألموند، أخصائية تغذية الأطفال: "إذا كان الشخص البالغ الذي يثقونه به يأكل نفس الطعام الذي يتناوله، فمن الأرجح أن يحاولوا تناوله بأنفسهم".

2 - قد تحاول أن تخدع الطفل وتضع الخضار بشكل مموه فى الطعام أو تهرسه حتى لا يتعرف عليه، ولكن هذه الطريقة لن تنجح لوقت طويل، فعاجلا أو آجلا سيكتشف الطفل الخدعة أو سيمتنع عن تناول الطعام كله، لذلك عليك تجربة وصفات طهي جديدة وتقديم الخضراوات المفضلة لأطفالك.

ويقول "دان باركر"، كبير مسؤولي التسويق في مؤسسة Veg Power البريطانية، وهى منظمة تمول تمويلا واسعا وتقدم خدمات صحية وصديقة للطفل، "هذه الطريقة ستجعل طفلك يتناول الخضار، لكن ما تريده هو أن يكون لطفلك علاقة صحية مع تناول الخضروات".

3- لا تحاول تلقين أطفالك درسا عن أهمية الخضار لأنهم لن يهتموا، ولا توبخهم على عدم فهمهم لذلك، فأنت بحاجه لأن يحبوا الخضار، لذلك اتركهم يختارون الخضار من السوبر ماركت، واجعلهم يشاركون فى طبخه، وإذا كان لديك حديقة صغيرة أو مكان فارغ في المنزل فعلمهم زراعته بالخضار الذي يحبونه، فكل هذا سيحفزهم على أكلها.

4- إشراك الأطفال في الروتين يمكن أن يزيد احتمال رغبتهم في تناول الخضروات، فإذا علموا أنه في كل مرة يتناولون فيها الطعام سيكون هناك نوع من الخضار، فذلك يقلل من مستوى القلق لديهم، فهم بحاجة إلى معرفة ما يمكن توقعه.

5- من المفيد كذلك أن تكافئ الأطفال عند تناولهم الخضار، ولكن لا تكافئهم بالطعام غير الصحي كالآيس كريم أو الحلوى، لأنك بهذا تمجد الحلوى وتعطيها مكانة أكبر، وتجعل الخضار فى صورة سيئة.