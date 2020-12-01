الإنتاج الحربي والرياضة تكرمان سيدات تنس الطاولة الفائزات بدوري الوزارات

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، فريق تنس الطاولة سيدات التابع لوزارة الإنتاج الحربي؛ وذلك لحصوله على المركز الثاني في بطولة دوري الوزارات في نسخته الأولي.

من جانبه، وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم في القرية الأوليمبية بالمعادي، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المجهود الذي قامت به وزارته لنجاح هذه النسخة من دوري الوزارات.

وأعرب عن سعادته بالتفوق الرياضي لفريق تنس الطاولة، مؤكدا دعمه لكافة العاملين بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة لممارسة كل الألعاب الرياضية والتفوق فيها.