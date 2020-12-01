قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي ثمانية مليارات جنيه، لافتًا إلى أن مصر حصلت على الجزء الأول منه بواقع 2.8 مليارات دولار، وتبقى 5.2 مليارات دولار.

أضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»: «حصلنا على ملياري دولار من أصل 5.2 مليار دولار متبقية، وهذه الدفعة سنحصل فيها على 1.6 مليارات دولار، والدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار».

كما أكد وزير المالية أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة ستُصرف في نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى وجود لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتتكون من وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية، وحصلت عملية مراجعة لكل المتقدمين.

وتابع الوزير: «انتهينا إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير، وعملية التسجيل وتقديم البيانات وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لمتوفين».

وأردف: «الاحتياجات المالية لشراء اللقاح جاهزة في أي وقت، والتدبير المالي موجود وجاهز في هذه اللحظة للتعامل مع الوضع، ولم يتم تحديد التكلفة، لكننا جاهزون أيا كانت التكلفة عندما يتم تحديد اللقاح، ولا نتردد أبدًا لأن هذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».