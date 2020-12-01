قال الفنان محمد صبحي إن احتفالية اليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية «50 سنة فن» تشمل تكريم الفنانين ممن عمل أطول مدة خلال الـ50 عامًا، ومن قدم أكثر أعمالًا متنوعة، فضلًا عن أصحاب التأثير القوي خلال المسيرة.

وأضاف صبحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الاثنين، أن الاحتفالية من المقرر أن تكرم هناء الشوربجي، وسعاد نصر، ونيفين رامز، وسيمون، وسميرة عبدالعزيز، وهاني رمزي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، لافتًا إلى أن الأخير أحد تلاميذه بدايات عمله في المسرح.

ولفت إلى أن الفنان أحمد آدم اعتذر عن حضور الاحتفالية لأن لديه تصوير، متابعًا عن الفنانة عبلة كامل: «مش عارفين نوصلها، نفسي تكون أول الناس المكرمين ومن الناس التي أتمنى أن نحظى بوجودها».

ويحتفل النجم الكبير محمد صبحي، يوم الجمعة 18 ديسمبر، باليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية «50 سنة فن» في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في تلك المسيرة.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحي، وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة «استديو الممثل» عبدالرحيم حسن، سماح السعيد، حازم القاضي، ندى ماهر، ميرنا زكري، منة طارق، محمد يوسف سعيد، ليلي فوزي، وانجيلكا.