بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء عن سبب نجاح سياسة روسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوتين أثناء المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" في موسكو إن سبب هذا النجاح هو "احترام الشركاء أي احترام تقاليدهم ودينهم وتاريخهم والامتناع المطلق عن التدخل في شؤونهم الداخلية بل البحث عن نقاط الالتقاء معهم".

وأشار بوتين إلى أن الشرق الأوسط منطقة ترتبط بها روسيا تقليديا بعلاقات وثيقة جدا وطيبة، مضيفا: "أما في العقود الأخيرة من الزمن فقد أصبحت (هذه العلاقات) أفضل وأكثر براغماتية وفعالية".

بوتين: "الربيع العربي" انقلب مأساة

وفي تعليقه على التقلبات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2011 والمعروفة تحت اسم "الربيع العربي"، اعتبر بوتين أن تلك الأحداث لم تجلب للمنطقة سوى المآسي، قائلا: "دعونا نتذكر كيف كان العالم المتحضر أجمع يصفق للربيع العربي قبل عشر سنوات تماما. وأين هذا الربيع يا ترى؟ لقد كان كل ما حدث مأساة لا غير. لماذا؟ لأنه كان هناك من بدأ يستغل الصعوبات الموضوعية التي واجهتها بعض البلدان لزعزعة الأوضاع فيها ومن أجل إعادة بناء الحياة في هذه الدول حسب معاييرهم".

وأضاف الرئيس الروسي أن محاولة مماثلة جرت في أفغانستان، في إشارته إلى تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في هذا البلد قبل عشرين عاما.