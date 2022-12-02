 الكويت تسلم العراق مذكرة لقيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تسلم العراق مذكرة لقيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية

الكويت (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:26 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:26 م

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج اجتمع مساء اليوم الخميس، مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي حيث سلمه مذكرة في شأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقيةبتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومطالبتها بسحب هذه القطع فوراً خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس استعداد دولة الكويت للتعاون مع جمهورية العراق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفقا للقنوات القانونية.

ودعت الوزارة العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة.

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