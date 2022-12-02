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أمريكا تعلن اليوم عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

واشنطن (د ب ا)
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:42 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:42 م

قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم فرض عقوبات جديدة، اليوم الخميس، ضد كوريا الشمالية، لمعاقبة بوينج يانج على التجارب الصاروخية التي أجرتها مؤخرا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخضع كوريا الشمالية بالفعل لعقوبات شاملة من الولايات المتحدة، لذلك لم يتضح ما الذي يمكن أن تستهدفه الإدارة الأمريكية بالإضافة لذلك. ويشمل نظام العقوبات بالفعل حدا أقصى على واردات الوقود وحدودا على الدخل الأجنبي.

وذكر أحد المصدرين أن العقوبات الجديدة ستركز على دخل بيونج يانج، دون أن يوضح المزيد.

وتكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لإيجاد سبل للضغط على النظام للعودة إلى طاولة المفاوضات في مواجهة مقاومة من الصين وروسيا.

وصعدت كوريا الشمالية من استفزازاتها في الأشهر القليلة الماضية، حيث أطلقت عددا قياسيا من الصواريخ العام الجاري، فيما تركز الولايات المتحدة وحلفاءها على غزو روسيا لأوكرانيا.

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