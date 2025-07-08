المشتبه في إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا يمثل أمام المحكمة

مثل رجل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامه بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو العام الماضي.

وتم اتهام جوراج سينتولا أمام المحكمة في مدينة بانسكا بيستريتسا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وردد سينتولا لدى وصوله المحكمة الجنائية المتخصصة "تعيش الديمقراطية، تعيش الثقافة الحرة".

ويواجه سينتولا، 72 عاما، تهمة إطلاق النار على فيكو في 15 مايو 2024، عندما كان رئيس الوزراء يقوم بتحية أنصاره بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا، على بعد 140 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

وتم إلقاء القبض على سينتولا على الفور، وأصدرت محكمة أمرا باحتجازه. وفي حال إدانته، سوف يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وتعرض فيكو لإطلاق نار في بطنه، وتم نقله إلى مستشفى في بانسكا بيستريتسا. وخضع لجراحة لمدة خمس ساعات، أعقبتها جراحة أخرى لمدة ساعتين بعد يومين. وقد تعافى منذ ذلك الحين.