 هل سيعود بنشرقي إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي؟.. مرتضى منصور يجيب - بوابة الشروق
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هل سيعود بنشرقي إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي؟.. مرتضى منصور يجيب

الشروق
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 3:04 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 3:05 ص

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة التقارير التي تحدثت عن احتمالية عودة المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، إلى صفوف الفريق الأبيض مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ولعب أشرف بنشرقي لصفوف نادي الزمالك لمدة 3 سنوات، ولكنه رحل عن الفريق الأبيض في الصيف الماضي بعد نهاية عقده بشكل رسمي.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «بقول للجمهور لموا العيال اللي بتقول بن شرقي راجع الزمالك تاني، يعني مصطفى شلبي نمشيه».

وأضاف رئيس الزمالك: «حد بيقول مصطفي شلبي قال يارتني ما جيت الزمالك، لما اتعاقدت معه الأهلي كلموه وهو رفض، وعمل لإنبي مجنون قالهم مش هلعب الا في الزمالك».

وبسؤاله عن حقيقة التقارير التي تحدثت عن احتمالية رحيل إمام عاشور عن الفريق، قال: «إمام عاشور رايح الاهلي!!، عيب أنتم بتضغطوا على مجلس الادارة، وبتأثروا على تركيز اللاعب، هو لا في دماغه الأهلي ولا الكلام ده».

واستكمل منصور: «فيريرا وسامسون رجعوا تدريبات الزمالك أهم، فين بقى العيال اللى كانت بتقول أنهم هربوا.»

وأتم: «بتجيبوا الأخبار دي منين وتقولوا متكلمش، لا هسيبك تخرف وتهدوا الفريق ومردش!.»


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