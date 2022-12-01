 إصابة 5 عمال في حادث تصادم سيارة وتوكتوك أعلى الإقليمي - بوابة الشروق
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إصابة 5 عمال في حادث تصادم سيارة وتوكتوك أعلى الإقليمي

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:06 م

أصيب 5 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسد إثر حادث تصادم سيارة ومركبة توكتوك أعلى الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي اتجاه العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ومركبة توكتوك، مما أسفر عن إصابة 5 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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