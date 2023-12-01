تحسن محدود في ثقة قادة الأعمال ببريطانيا رغم التخفيضات الضريبية

تحسنت ثقة قادة الأعمال في بريطانيا بشكل محدود خلال شهر نوفمبر الماضي رغم التخفيضات الضريبية الضخمة التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي.

وتحسن مؤشر ثقة قادة الأعمال الخاص بمعهد المديرين في بريطانيا للشهر الخامس على التوالي بنسبة طفيفة، بعد انخفاضه بشكل كبير في يونيو الماضي، عندما ارتفعت أسعار الفائدة إلى 5%، وكانت الأسواق تتوقع ارتفاعها مجددا إلى 6%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن معدلات الثقة لدى 480 من قادة الأعمال تم استطلاع آرائهم خلال الفترة بين 14 إلى 29 نوفمبر، ارتفعت إلى سالب 21 مقابل سالب 25 في أكتوبر الماضي.

وذكرت بلومبرج أن معدل الثقة الحالي يقترب من مستويات عام 2019 عندما كان احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطروحة، دون اتفاق بين الجانبين.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت الأسبوع الماضي، في بيان الخريف أمام البرلمان، حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 20 مليار جنيه استرليني (3ر25 مليار دولار).