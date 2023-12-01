البنتاجون: مستمرون بالوقوف مع إسرائيل لتزويدها بالمعدات العسكرية للدفاع عن نفسها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، باتريك رايدر، إن وزير الدفاع لويد أوستن، دعا نظيره الإسرائيلي غالانت إلى ضرورة توفير الحماية والسلامة للمدنيين في غزة مع العودة إلى استئناف العمليات بمناطق الجنوب.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، إلى إبلاغ وزير الخارجية أنتوني بلينكين الحكومة الإسرائيلية بذلك على هامش زيارته إلى تل أبيب الخميس، لافتا في الوقت ذاته إلى إرسال الولايات المتحدة 24.5 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر منذ أيام.

ودعا إلى ضرورة التركيز على سلامة المدنيين أثناء شن إسرائيل عملياتها العسكرية بالجنوب، قائلا: «إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها؛ لكن يقع على كاهلها التزام بحماية الأبرياء في قطاع غزة».

وأضاف أن وزارة الدفاع سوف تستمر في «الوقوف مع إسرائيل لضمان تزويدها بالمعدات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها»، مشيرا إلى اطلاع الكونجرس على جميع الأسلحة التي زودت وزارة الدفاع الأمريكية نظريتها الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح أن توفير التمويل العسكري لإسرائيل يحظى بموافقة ودعم الحزب الديمقراطي والجمهوري داخل الكونجرس بصورة دائمة.