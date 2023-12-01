تحقق نيابة الطفل بالجيزة، في اتهام طفل يبلغ من العمر 16 عاما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

وحصلت "الشروق" على نص التحقيقات في القضية رقم 1533 لسنة 2023 جنح طفل الجيزة وتضمنت اعترافات المتهم"محمد.خ" 16 عاما، والمحبوس على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك مع آخريين بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا باستبدال العملات الاجنية بما يعادلها من العملات الوطنيه دون ان يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجـد.

* اعترافات المتهم

اعترف المتهم ويدعى "محمد.خ" 16 عام ويعمل حداد وقال: "اللي حصل إن أنا كنت راكب الفيسبا بتاعة ابن عمي ورايح أشتري أكل، وأنا ماشي بيها في الشارع لقيت كمين وقفوني وسألوني علي الرخص مكنتش معايا، وبعد كده فتشوا الفيسبا طلعوا منها شنطة فيها فلوس كتير قالولي الفلوس دي بتاعة مين قولتلهم معرفش، لأني مكنتش أعرف أن الفيسبا فيها فلوس وخدوني معاهم على القسم".

* تحريات المباحث

كشفت تحريات المباحث إنه أثناء عمل كمين بطريق مصر أسيوط الزراعي تلاحظ قدوم أحد قائدي الدراجات النارية "فيسبا" حال سيره عكس الإتجاه بإتجاه الكمين وفور مشاهدته للكمين قام بالوقوف بالدراجة وحاول الالتفاف والهرب قامت قوه من الكمين بالإمساك به والسيطرة عليه.

وأوضحت التحريات بسؤال المتهم عن سبب محاولته الهرب لم يبدي سبباً لذلك، وبسؤاله عن تراخيص وأوراق ملكية الدراجة أقر بعدم حمله لها وبتفتيش المتهم وقائياً عثرت معه على حقيبة يد بفضها في مواجهته تبين احتوائها على عملات نقدية أجنبية فئات مختلفة عبارة عن "عشرون ألف ومائتان وتسعون دولار".

وبينت التحريات عثور رجال الأمن داخل الحقيبة على "اثنين وخمسون ألف ومائتان جنيه" مصرية عملات ورقية مختلفة، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للعملات بقصد الإتجار بها والمبلغ المالي المضبوط حصيلة ما تم بيعه من تلك العملات الأجنبية والدراجة النارية لتسهيل تنقله والإتجار بالعملات، كما أقر بأن تلك العملات المضبوطة بحوزته هي ملك عمه ويدعى "عصام.ر" وتم تحرير محضر بالواقعة.

* القبض على المتهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شاب، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي كان يستعد لاستبداله بعملة أجنبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.