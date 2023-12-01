إحالة أوراق متهمين بجلب 695 كيلو مخدرات عبر ميناء الإسكندرية لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الخميس، أوراق كل من: "م.م.غ" محبوس، و"ب.ا.م" غيابيًا، إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامهما؛ لاتهامهما بجلب مواد مخدرة مادة "الأمفيتامين"، وذلك في القضية المقيدة برقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء.

وتعود وقائع القضية إلى تقي الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط كمية كبيرة من مخدر "الأمفيتامين" المخدر، داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية البحري.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية؛ يفيد بنشاط المتهمين.

وأضافت التحقيقات أنه تم تقنين الإجراءات وانتظار ورود الحاوية القادمة من دولة عربية إلى ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير على توكيل ملاحي، مشمولها في الأوراق والمستندات، مواد غذائية عبارة عن "كريم شانتيه، مربي، شربات التوت"، لكن في الواقع مشمول هذه الرسالة يحوي مواد مخدرة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذًا للقرار تم تشكيل لجنة "أمنية - جمركية" تبين من خلالها قيام المتهمان، بجلب تلك المواد، وأن المتهم الأول تعامل مع شركة التخليص الجمركي، حيث ثبت من التحقيقات أن المواد المضبوطة كانت داخل 1530 علبة كرتونية، تزن 695 كيلو و450 جرامًا، وأن العينات المستقطعة تحوى مادة "الأمفيتامين" المدرجة بالجدول من قانون المخدرات، وجميعها تزن قرابة الطن.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت قرارها المُقدم وحددت جلسة اليوم الأخير من دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.