رئيسة لجنة برلمانية في كييف: أكثر من 170 ألف مبنى تضرر في أوكرانيا

ذكرت أولينا شولياك، رئيسة لجنة برلمانية، تراقب التنمية الإقليمية والتخطيط الحضري، في كييف أن أكثر من 170 ألف مبنى في أوكرانيا، تضرر أو دُمر، منذ أن بدأت روسيا حربها في أوكرانيا، قبل أكثر من 21 شهرا.

وكتبت شولياك في مدونة وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" "طبقا لتقديرات أولية، من قبل كلية الاقتصاد في كييف، ألحقت أضرار بأكثر من 170 ألف مبنى أو دمر بسبب الاعتداءات حتى الآن"، بحسب يوكرينفورم اليوم الجمعة.

وتردد أن الرقم يشمل أكثر من 20 ألف مبنى سكني.

وطبقا للمعلومات، تضررت أكثر من 3500 مؤسسة تعليمية أو 420 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم، بسبب الهجمات الروسية. كما تضررت مطارات ومطارات مدنية و344 جسرا ومعبرا و25 ألف طريق أيضا بسبب الدمار.

وتابعت شولياك أن المهمة لا تتمثل فحسب في اعادة المستوطنات إلى حالتها السابقة، لكن أيضا إعادة بنائها بشكل أفضل من قبل.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في 24 فبراير العام الماضي، أطلقت موسكو آلاف الصواريخ على أوكرانيا، مما تسبب في دمار هائل وقُتل حوالي عشرة آلاف مدني.