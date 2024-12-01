النائب أحمد بهاء شلبي: تعديلات الإيجار القديم تحتاج مشرط جراح لحساسية الملف

قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم على رأس أولويات الأجندة التشريعية الخاصة بالحزب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «etc«، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وأن يكون هناك تدرج في كل ما سيحدث.

وأوضح شلبي، أن ملف تعديلات قانون الإيجار القديم يحتاج لـ"مشرط جراح" ويجب أن يحدث فيه نوع من التوازن لكونه ملف حساس جدًا.



وكان أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، قد اتفقوا على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.