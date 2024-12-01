كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 32 من أصل 78 طائرة مسيرة روسية

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 32 من أصل 78 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 78 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريول وبريانسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين .

وقال البيان إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مناطق كييف وتشيركاسي وتشرنيجوف وجيتومير وسومي وبولتافا.

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 32 طائرة مسيرة معادية.

وقال البيان إن "45 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار، على الأرجح نتيجة لإجراءات الحرب الإلكترونية التي نفذتها القوات الأوكرانية".

وأضاف البيان أن "طائرة مسيرة معادية واحدة لا تزال نشطة في المجال الجوي لأوكرانيا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.