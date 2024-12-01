محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات والنظافة بمديني المنصورة وطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عددا من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا؛ للوقوف على مستوى الخدمات العامة، والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة، مؤكدا استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا؛ للتأكد من حسن سير العمل في القطاعات.

وخلال جولته، التقى محافظ الدقهلية، عددا من المواطنين واستمع إليهم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، بعض شوارع حي شرق وغرب شملت: "شارع سعد زغلول قولنجيل، ومساكن الميناء، وشارع قنا السويس، وشارع الجيش، شارع عبدالسلام عارف، وشارع أحمد ماهر، وكلية آداب، وشارع الجلاء، وشارع جيهان، وبوابة توشكى،شارع الجمهورية، المشاية، كوبري الجامعة.

وفي طلخا، تفقد محافظ الدقهلية شارع الموقف، شارع سكة بلقاس، وشارع صلاح سالم.

وشدد على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة المركز وشركة النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.

وأكد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة طلخا، بضرورة رفع القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة وغسيل البلدورات؛ لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة؛ لتسهيل الحركة المرورية من خلال التنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور.

وشدد محافظ الدقهلية، خلال الجولة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي؛ للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

وأكد مرزوق، أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع، ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.