محمود كامل: استوديوهات نقابة الصحفيين متاحة لإنتاج الأعمال الفلسطينية

أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، إن استوديوهات نقابة الصحفيين متاحة للفلسطينيين لإنتاج أي عمل فني عن فلسطين، لافتا إلى أن ذلك سيتم بالاتفاق مع نقابة الصحفيين.

وأضاف كامل أن المؤتمر العام لنقابة الصحفيين المصريين في منتصف ديسمبر الجاري سيحمل اسم فلسطين وسيكون شعاره علم وخريطة فلسطين.

وقال كامل إن نقابة الصحفيين ستظل تتحدث بلسان الرواية الفلسطينية، لافتا إلى أن فيلم المسافة صفر الذي عرضته النقابة في قاعة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، خلال اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، يعبر عن الألم والمعاناة وصورة مصغرة لما يدور على أرض غزة للمقاومة بكل السبل المتاحة.

وأقامت نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث بدأ الفعاليات مساء يوم الأحد بافتتاح معرض كاريكاتير وصور بعنوان "فلسطين في القلب" بمشاركة فنان الكاريكاتير الكبير نبيل صادق ورسام الكاريكاتير عمرو عبد العاطي، ثم ندوة سياسية بحضور نقي الصحفيين المصريين خالك البلشي ونظيره الفلسطينيين ناصر أبو بكر والمستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية ناجي الناجي والكاتب والمحلل السياسي عمر الشوبكي، ثم عرض الفيلم الفلسطيني الوثائقي "من المسافة صفر" الذي نال إشادة الجمهور والنقاد خلال عرضه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي.