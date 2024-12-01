أيسلندا: النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية تظهر تصدر الحزب الديمقراطي الإشتراكي

يبدو أن الحزب الديمقراطي الإشتراكي في آيسلندا، من تيار يسار الوسط، في طريقه للفوز في الانتخابات البرلمانية المبكرة بهامش ضئيل، حيث أظهرت النتائج الجزئية الأولية التي صدرت صباح اليوم الأحد احتمال حدوث تغيير في الحكومة.

وأظهرت النتائج الجزئية من عدة دوائر انتخابية أن تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين، بقيادة كريسترون فروستادوتير، في طريقه ليصبح الحزب الأكبر، وتشير توقعات من محطة البث الآيسلندية /أر يو في/ إلى أنهم حصلوا على حوالي 6ر22% من الأصوات بحلول الساعة 2 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش).

وجاء حزب الاستقلال، بزعامة رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون، في المركز الثاني بفارق ضئيل، حيث حصل على 6ر21% .

وتواجه حركة اليسار-الخضر والحزب التقدمي الوسطي الريفي، اللذان كانا جزءا من الائتلاف الحكومي السابق، خسائر كبيرة، مع تقارير تشير إلى أن حركة اليسار-الخضر قد تخرج من البرلمان تماما.

ومن المتوقع أن تصدر نتائج أولية في وقت لاحق من صباح اليوم الأحد، ولكن إذا استمرت الأرقام الحالية، فإن آيسلندا - وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي - في طريقها لتغيير في الحكومة.

وفي حفلة انتخابية للديمقراطيين الاشتراكيين في ريكيافيك، شددت فروستادوتير على ضرورة التغيير في البلاد، مشيرة إلى أنه أصبح من الواضح الآن أن هناك تغييرات ستحدث على مستوى الحكومة.

وكان يحق لنحو 270 ألف شخص انتخاب 63 عضوا في البرلمان في ريكيافيك.

وكان من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في صيف عام 2025، ولكن تم تقديمها بعد أن أدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب إلى انهيار الحكومة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.