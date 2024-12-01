هل توقع عمرو دياب تصدر أغانيه المشهد الموسيقي بعد مرور 20 عاما على طرحها؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان عمرو دياب من لقاء أجراه مع الإعلامي عماد أديب عام 1996، أجاب فيه عن سؤال حول إمكانية استمرار الجمهور في الاستماع إلى أغانيه بعد مرور 20 سنة على طرحها.

وجاء رد دياب بأنه يجتهد، ليقدم أفضل ما لديه، ويترك الحكم للجمهور.

وربط المتفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي بين إجابة دياب في هذا اللقاء، وأغنية "وغلاوتك"، التي أطلقها ضمن ألبوم "عودوني" عام 1998، أي قبل 26 عاما، وعادت لتتصدر المشهد الموسيقي من جديد، محققة أرقام قياسية في الاستماع على مستوى العالم.

وأحيا الفنان عمرو دياب حفلا في الإمارات، مساء أمس، مقدما مجموعة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة، من بينها أغنية "وغلاوتك"، التي رثى بها ملحنها الفنان الراحل محمد رحيم، وشهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، سواء بالتصفيق أو بترديد كلماتها.