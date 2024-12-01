تشكيل اتحاد طلاب جامعة سمنود التكنولوجية

أعلنت جامعة سمنود التكنولوجية عن تشكيل اتحاد طلاب الجامعة الجديد للعام الدراسي 2024/2025، في إطار تعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع الشباب على القيادة والعمل الجماعي.

جرت الانتخابات في أجواء ديمقراطية شفافة وبمشاركة واسعة من الطلاب، وأسفرت النتائج عن انتخاب الطالب عمر أحمد حامد رئيسًا للاتحاد، والطالبة منال مدحت علام نائبًا للرئيس. كما تم تشكيل لجان الاتحاد المختلفة التي تشمل اللجنة الاجتماعية، اللجنة الفنية، اللجنة الرياضية، لجنة الجوالة، اللجنة العلمية، اللجنة الثقافية، ولجنة الأسر الطلابية، بهدف دعم اهتمامات الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وفي تصريح خاص، أكد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، على أهمية اتحاد الطلاب في تعزيز التواصل بين الإدارة والطلاب ودوره الحيوي في تمثيلهم والتعبير عن احتياجاتهم. وأشار إلى أن الجامعة ستوفر كافة سبل الدعم لإنجاح أنشطة الاتحاد، بما يُعزز من التجربة الأكاديمية والشخصية للطلاب.

وعبّر الدكتور منتصر دويدار عن سعادته بما شهدته العملية الانتخابية من تفاعل كبير من الطلاب الذين أبدوا حماسًا للمشاركة في هذا الحدث الهام. وأشار إلى أن تنوع البرامج الانتخابية للمرشحين عكس اهتمامات الطلاب وتطلعاتهم في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز الأنشطة الطلابية.

وأكد أن الجميع يتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العمل الطلابي المنظم الذي يخدم الجامعة ويُسهم في تحقيق أهدافها الأكاديمية والتنموية.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الطلاب المنتخب عن شكره وتقديره للطلاب على ثقتهم، مؤكدًا أن الاتحاد سيعمل على تقديم خطط ومبادرات تخدم جميع طلاب الجامعة وتعزز من انتمائهم للمؤسسة التعليمية.

يُذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بفضل الجهود المبذولة، ما جعلها واحدة من الجامعات الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي في مصر.