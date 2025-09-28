هيثم حسن: لم أحسم قراري بتمثيل منتخب مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، موقفه من الانضمام للمنتخب الوطني المصري، بعد أنباء دعوته لتمثيل الفراعنة بداية من فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

ويملك هيثم حسن أصول مصرية تونسية بالإضافة للجنسية الفرنسية، ويحق له تمثيل أي بلد من الثلاث.

وقال هيثم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «المحادثات بدأت منذ وجود الجهاز الفني السابق للانضمام لمنتخب مصر».

وأضاف: «لم أتوصل لاتفاق نهائي للانضمام لمنتخب مصر لكننا في مرحلة الاتفاق وما زال وكلائي في محادثات مع المسؤولين ولم أتخذ القرار الأخير للانضمام لمنتخب مصر وسأتخذ القرار بالتشاور مع وكلائي».

وتابع: «لا لم أضع أي شروط لتمثيل منتخب مصر، وسأكون فخورا بتمثيل مصر».

وأكد: «لا أعلم متى سأتخذ قراري النهائي بشأن الانضمام لمنتخب مصر لكن قريبًا لأن كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم اقتربا ولذلك سأقرر قريبا وبشكل سريع».

وأتم: «أعرف الزمالك والأهلي في مصر ووالدي مشجع قديم للزمالك ولذلك سأتبعه بتشجيع الزمالك».