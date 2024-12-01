نائب المستشار الألماني يؤكد أهمية أفريقيا لاقتصاد بلاده قبل توجهه إلى كينيا

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن أفريقيا تحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وقبل توجهه إلى كينيا في زيارة تستغرق يومين، قال هابيك:" نلاحظ أن شركاء التجارة التقليديين، مثل الصين والولايات المتحدة، يعزلون أنفسهم بشكل متزايد أو يهددون بعزل أنفسهم".

وأضاف أن الاقتصاد الألماني بحاجة إلى تنويع شراكاته مشيرا إلى أن هذا يشمل أفريقيا أيضًا.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

ورأى هابيك أنه رغم أن الشركات الألمانية موجودة في القارة الأفريقية، فإن العلاقات مع أفريقيا ومع كينيا تحديدًا ليست مكثفة بشكل كبير، وذكر أن أفريقيا لا تزال قارة فقيرة، رغم نموها السريع ووجود عدد كبير للغاية من الشباب بين سكانها، وأردف:"لكن العلاقات التجارية التقليدية غالبًا ما تتجاوز أفريقيا ".

وأوضح هابيك أن الصين بالذات "تستغل هذا الوضع وتظهر هناك بسياسات تجارية شديدة العدوانية".

وقال إن الهدف في أفريقيا هو بناء شراكات تجارية جديدة، وفي الوقت نفسه منع وقوع مناطق بأكملها تحت الهيمنة الاقتصادية والسياسية لدول أخرى.

وسيجري هابيك غدا الاثنين محادثات في العاصمة الكينية نيروبي وسيطلع على جهود تطوير مصادر الطاقة المتجددة في هذا البلد الواقع شرق أفريقيا.

ويركز برنامج الزيارة على المشاركة في النسخة الخامسة من القمة الاقتصادية الألمانية-الأفريقية بعد غد الثلاثاء، والتي تُعد أهم حدث اقتصادي لألمانيا على مستوى القارة الأفريقية.