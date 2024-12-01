وزير الخارجية الإيراني يغادر دمشق متوجها إلى أنقرة

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، العاصمة السورية دمشق، مساء الأحد، متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة، المحطة الثانية لجولته الإقليمية.

وكان عراقجي الذي وصل عصر الأحد إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، قد التقى بالرئيس السوري "بشار الأسد" وأجرى معه محادثات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وشرح عراقجي عقب هذا اللقاء للصحفيين فحوى محادثاته مع الأسد، وقال إنه نقل إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة دعم إيران لسوريا، وقال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر عن قرب وتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالأعمال الجارية والدعم الذي يجب أن يحدث.

وقال عراقجي: "كان لي لقاء جيد جدا وهام مع الرئيس بشار الأسد وكان اللقاء صريحا جدا ووديا وتناول الأوضاع الجارية في المنطقة وسوريا".

وأضاف: "في الحقيقة فإن الأوضاع صعبة ولا شك في ذلك، وكان من المهم جدا أننا شاهدنا المعنويات العالية والشجاعة والثبات لدى الرئيس بشار الاسد وهذا جدير بالإشادة، فهذه المعنويات العالية كانت موجودة عند سيادته خلال السنوات الماضية، وقد تم تخطي المراحل الصعبة الماضية بالثبات والمقاومة وتم دحر المسلحين والجماعات الارهابية في حينه".

وتابع عراقجي: "تظن الجماعات الإرهابية الآن بأنها حصلت على فرصة لتطل برأسها مجددا، لكن سيتم مواجهتها، وإنني على ثقة بأن هذه المرحلة أيضا ستنقضي كما المراحل السابقة بالعز والرفعة للحكومة والشعب والجيش السوري".

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي في أنقرة بكبار المسئولين الأتراك ويجري محادثات معهم حول الأوضاع الجارية بالمنطقة، بحسب إرنا.