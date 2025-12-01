تركيا تطلق قمرها الأول المتخصص بإنترنت الأشياء

شركة "أسيلسان" التركية:

- نجاح إطلاق القمر الصناعي "لونا-1" إلى الفضاء بواسطة صاروخ "سبيس إكس فالكون-9" من ولاية كاليفورنيا

- إطلاق "لونا-1"يأتي ضمن جهود إنشاء بنية تحتية للاتصالات العالمية عبر الأقمار الصناعية في المدار المنخفض على مستوى العالم

أعلنت شركة "أسيلسان" التركية، عن نجاح إطلاق قمرها الصناعي "لونا-1" المخصص لإنترنت الأشياء (IoT)، واستقبال أولى الإشارات منه.

وقالت الشركة في بيان، الاثنين، إن القمر الصناعي "لونا-1" تم إطلاقه إلى المدار المنخفض بواسطة صاروخ "سبيس إكس فالكون-9" من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واستقبلت المحطات الأرضية في العاصمة أنقرة إشارات القياسات عن بُعد.

وأفادت فرق التحكم في المحطات الأرضية بأن القمر الصناعي يعمل بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة أن جميع مراحل تصميم وإنتاج وتطوير ودمج واختبار القمر الصناعي "لونا-1" قد نفذها مهندسو "أسيلسان".

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إنشاء بنية تحتية للاتصالات العالمية عبر الأقمار الصناعية في المدار المنخفض على مستوى العالم.

وأشار البيان إلى أن "لونا-1" يمثل أول قمر صناعي ضمن سلسلة أقمار صناعية تهدف "أسيلسان" لإطلاقها لتقديم حلول تكنولوجية في مجال إنترنت الأشياء.

ونقل البيان عن المدير العام للشركة، أحمد آق يول، قوله إن تركيا بفضل "لونا-1" تنتقل إلى مرحلة جديدة في رؤيتها لإنشاء شبكة وطنية للأقمار الصناعية لإنترنت الأشياء في المدار المنخفض.

وأضاف أن هذه الأقمار الصناعية توفر الاتصال بالبيانات بشكل متزامن ودون تأخير يُذكر.

وأوضح أن قمر "لونا-1" يهدف إلى ضمان استمرارية الاتصال بالمستشعرات حتى في المناطق التي يصعب فيها البقاء متصلاً بالإنترنت.

كما يتيح الوصول إلى شبكة إنترنت الأشياء في الوقت الحقيقي، بشكل متواصل وبتكلفة منخفضة، بحسب "آق يول".

وإنترنت الأشياء هو مفهوم يشير إلى شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي تستطيع التفاعل وتبادل المعلومات فيما بينها دون تدخل الإنسان. وهذه الأجهزة ليست مقتصرة على الحواسيب أو الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل السيارات، والثلاجات، وأجهزة الإضاءة، وكاميرات المراقبة، وأجهزة الاستشعار المختلفة.