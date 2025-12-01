سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع مبعوث واشنطن إلى بلاده توماس باراك، القضايا المشتركة، ومستجدات المنطقة.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية في تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن الشرع استقبل المندوب الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك.

وبينت أنه جرى "بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

والتقى الشرع وباراك ما يزيد على 4 مرات معلنة ما بين مايو وأكتوبر، ما يشير إلى أن العلاقة بين دمشق وواشنطن انتقلت إلى مسار دبلوماسي مستمر.

كما يعد ذلك استمرارا لمسار التطبيع غير المسبوق بين سوريا والولايات المتحدة، بعد سنوات طويلة من القطيعة والعقوبات.

ويأتي اللقاء استكمالا لسلسة لقاءات أجراها الرئيس السوري مع مسؤولين أمريكيين، وفي مقدمتهم نظيره دونالد ترامب في 10 نوفمبر الجاري.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).