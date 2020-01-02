 ولي عهد أبو ظبي يصل اليوم إلى باكستان في زيارة تستمر يوما واحدا - بوابة الشروق
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ولي عهد أبو ظبي يصل اليوم إلى باكستان في زيارة تستمر يوما واحدا

د ب أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 10:07 ص | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 10:07 ص

يصل إلى باكستان، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة للبلاد تستمر يوما واحدا، بحسب ما ذكره بيان للسفير الإماراتي في إسلام آباد أوردته وسائل إعلام محلية.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وكبار المسؤولين في البلاد.

وأضاف السفير الإماراتي في بيانه، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز آواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.

وذكرت محطة "جيو" التليفزيونية الباكستانية، أن الزيارة تأتي في أعقاب لقاء عقده المسؤول الإماراتي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جواد باجوا يوم 14 ديسمبر الماضي، ركز فيه الجانبان على سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وكان الشيخ محمد بن زايد زار باكستان العام الماضي حيث التقى خان، ثم أجرى الجانبان مباحثات على مستوى وفدي البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بين فرحان آل سعود زار باكستان قبل أسبوعين لمدة يوم واحد.


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