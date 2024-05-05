العراق يقترب من اتفاق مع شركة قطرية لإعمار محطة كهرباء بيجي

كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الكهرباء اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع شركة أوربكان القطرية لإعادة إعمار محطة كهرباء بيجي الحرارية بطاقة 2100 ميجا واط وبواقع سته وحدات توليدية في قضاء بيجي (200كم شمالي بغداد).

وقال وزير الكهرباء العراقي، خلال اجتماع تفاوضي حاسم مع وفد شركة أوربكان القطرية لإعادة إعمار محطة توليد كهرباء بيجي الحرارية بطاقة 2010 ميجاوات: "بتنا قريبين من إعلان إعادة إعمار محطة بيجي الحرارية لتكون فيمة مضافة لإدامة زخم المنظومة الكهربائية"، بحسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية.

وأضاف: " نرحب بالوفد القطري وأهمية المشاركة في العمل بمشاريع الطاقة في العراق وبما يعكس تعزيز أفاق التعاون وتوسعتها بين الحكومتين العراقية والقطرية".

وتابع: "لقد أجرينا اجتماعات مكثفة ومستمرة مع الشركة القطرية للوصول إلى تفاهمات ومشتركات بغية إعادة إعمار وتشييد محطة بيجي الحرارية التي دمرها الإرهاب كما أجرينا الفحوصات للموقع المناسب، وتباحثنا في الموديلات المالية، وجرى تحديد استشاري لهذا الشأن".

وأوضح وزير الكهرباء: "نتطلع لان تكون هذه المحطة بطاقة أكبر من سابقتها لتصل إلى 1200ميجا وات وتكون قيمة مضافة للمنظومة الكهربائية ولأهمية موقعها المهم في عقدة صناعية نشطة وقربها من إمدادات الوقود".

وذكر الوزير العراقي: "نرى أن هذه الفرصة ملائمة جدا لتوسعة حجم الاستثمارات وعمل الشركات القطرية في العراق ونعول على كفاءة ورصانه الاداء من حيث السرعة والجودة والإنجاز".

وقال إن "العراق مقبل على سوق كبير للطاقة، وجميع العناصر متوافرة البيئية منها كالماء والوقود واليد العاملة، كما سنؤمن الحماية اللازمة للعاملين وسننسق مع المسح الجيولوجي لفحص الموقع وخلوه من المعوقات".



