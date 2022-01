وذكر موقع ميل أونلاين أن الممثل البالغ من العمر 53 عاما سيحصل على وسام القديس مايكل وسان جورج وهو نفس الوسام الذى منحه المؤلف إيان فليمنج للعميل السرى الشهير فى الروايات، وفقا لموقع الرؤية.

ويمنح دانيال الوسام تقديرا لخدماته فى مجال السينما والمسرح، على الرغم من أنه عادة ما يقتصر على كبار الدبلوماسيين والجواسيس.

لعب دانيال دور الجاسوس الخيالى بوند من عام 2006 حتى اختتم مسيرته مع فيلمه الأخير No Time To Die، أو لا وقت للموت الذى بدأ عرضه فى 30 سبتمبر الماضى.

وفى فيلم «من روسيا مع حبى» صرح رئيس جيمس بوند أنه تم تكريمه بأعلى وسام فى بريطانيا وهو لا يمنح عادة إلا عند التقاعد من الخدمة السرية.

وقبل عرض «لا وقت للموت» تم تعيين دانيال قائدا فخريا من قبل البحرية الملكية، وهى رتبة أخرى تحملها شخصيته الدرامية، وكان قد تعاون بشكل وثيق مع البحرية الملكية أثناء التصوير.

وقال كريج فى سبتمبر: «من دواعى الامتياز والشرف أن أعين على رتبة قائد فخرى فى الخدمة العليا».

ولم يكن كريج هو الوحيد من طاقم جميس بوند الذى كرم بالوسام، إذ تشتمل قائمة التكريم للعام الحالى على المنتجة باربرا بروكلى.

ولعب دانيال دور جيمس بوند لأول مرة فى فيلم كازينو رويال الذى عرض فى عام 2006، وبعدها شارك فى أفلام Quantum Of Solace عام 2008، وسكاى فول فى 2012، وسبكتر عام 2015.

وتحصل المنتجة باربارا بروكولى على التكريم تقديرا لمشاركتها فى إنتاج أفلام متميزة على مدى أكثر من 20 عاما، ولخدماتها الملحوظة الإيجابية فى مجال السينما والدراما والعمل الخيرى.