جثمان بنديكت السادس عشر يرقد في كاتدرائية القديس بطرس

يرقد جثمان البابا الفخري الراحل بنديكت السادس عشر، في كاتدرائية القديس بطرس اليوم الإثنين، حيث يستطيع الزوار في الفاتيكان الآن إلقاء نظرة الوداع عليه.

وفتح الفاتيكان أبواب الكنيسة للسماح لمن ينتظرون بالخارج بالدخول بعد الساعة التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) بقليل.

واصطف الأشخاص منذ الساعات الأولى من الصباح حيث تشكل طابور طويل حول ميدان القديس بطرس. وقال شخص من ألمانيا كان يقف في الطابور خلال الليل "أريد أن أودعه".

وسوف تقام الجنازة في ميدان القديس بطرس يوم الخميس يلي ذلك الدفن في الكاتدرائية.

وتوفي البابا الفخري أمس الأول السبت عن عمر ناهز 95 عاما في دير ماتر اكليسيا (الكنيسة الأم) بالفاتيكان، حيث كان يعيش منذ استقالته في عام 2013.

وكان بنديكت السادس عشر تولى رئاسة الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان في الفترة بين 2005 حتى استقالته من منصبه في عام 2013.