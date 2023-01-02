عضو بالمركزي الأوروبي: اتخاذ المزيد من التحركات أصبح مطلوبا لكبح توقعات الأسعار

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ذكر العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواخيم ناجل، إن التدابير الإضافية مطلوبة لكبح التوقعات المرتفعة لأسعار العقود الآجلة وإعادة التضخم إلى هدف 2 %.

وأضاف ناجل، في مقابلة مع دورية لكامل الهيكل الائتماني نُشرت على موقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) اليوم الإثنين "تظهر استطلاعاتنا الشهرية للشركات والمنازل زيادة كبيرة في توقعات التضخم طويلة الأمد".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ناجل قوله في المقابلة "أعتقد بشدة أننا بحاجة إلى اتخاذ تحرك آخر في السياسة النقدية لوقف هذا الاتجاه وابطاله".

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بواقع 250 نقطة أساس العام الماضي وقال المسؤولون إن المزيد من الزيادات قادمة. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي أن السماح للتضخم بالترسخ "سوف يصبح أسوأ".

وكرر ناجل، تلك المشاعر قائلا إنه سوف يكون من الخطأ التصرف بتردد الآن بدافع الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف الاقتراض الأعلى بالنمو الاقتصادي.