تشين جانج لبلينكن: نتطلع إلى علاقات عمل وثيقة لتحسين العلاقات الأمريكية الصينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانج محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد خلال اتصال هاتفي، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصينية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تبادل الوزيران التهنئة بالعام الجديد، وقال تشين إنه يتطلع للحفاظ على علاقات عمل وثيقة مع بلينكن من أجل تحسين العلاقات الصينية الأمريكية وتطويرها.

وحل تشين جانج، سفير الصين السابق لدى الولايات المتحدة، وزيرا جديدا للخارجية بدلا من وانج يي مؤخرا.

ويتزامن تعيين تشين مع جهود الرئيس الصيني، شي جين بينج، لإصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وحلفائها.