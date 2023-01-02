مصرع طفل سقط من أعلى سطح مسجد خلال مشاركته في تنظيفه بالشرقية

لقى طفل مصرعه؛ إثر سقوطه من أعلى سطح مسجد أثناء المشاركة في تنظيفه، في قرية سماكين الغرب التابعة لدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول الطفل "كريم هـ."، مقيم في قرية سماكين الغرب التابعة لدائرة مركز الحسينية، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية أنه أثناء مشاركة الطفل في تنظيف سطح أحد المساجد، عقب الانتهاء من الصلاة في المسجد، سقط من أعلى سطح المسجد وفارق الحياة، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية صرحت بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

واتشحت قرية سماكين الغرب التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية بالسواد حزنًا على وفاة الطفل.