محافظ بني سويف يراجع اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استيفاء الكنائس والمباني الخدمية الكنسية التابعة لها، لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك في ضوء القرارات والكتب الدورية الوزارية، ومتابعة تطبيق كافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بني سويف مع بلال حبش نائب المحافظ، وحازم عزت السكرتير العام، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية، ومديري الإسكان والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والحماية المدنية، وممثلين عن الطوائف الكنسية.

وخلال الاجتماع، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم /الأحد/، تم استعراض المقترحات التي تستهدف وضع الإجراءات التنفيذية بشأن اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة داخل الكنائس، والتأكيد على التزام كافة الكنائس بنطاق المحافظة بتوفير كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها، والتي تشمل التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية سواء كانت "تيار عمومي / مولد"، وحظر تخزين مواد أو سوائل عالية الخطورة قابلة للاشتعال، وتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي يتضمن الرسومات والإشغالات الموجودة بالمبنى بالوضع القائم، والتأكيد على سلامة المخارج الموجودة وعدم غلقها، وتوفير جهاز إطفاء يعمل بالبودرة الكيميائية ولوحات إرشادية بالموقع عن مسالك الهروب وكيفية التصرف في حالات الطوارئ وأرقام تليفونات الطوارئ، والالتزام بمتطلبات دراسة حمل الأشغال بالمبنى.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وتسليم ممثلي الحماية المدنية والطوائف الكنسية ببيان شامل بالكنائس ومبانيها الخدمية بالمستوى الأول والثاني، ومنح مهلة محددة لاستكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية، مشددًا على الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية بسرعة استيفاء تلك الاشتراطات حفاظاً على أمن وسلامة مرتادي الكنائس، واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف المسيحية للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

وفي سياق منفصل، أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ضرورة عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

جاء ذلك خلال قيامه مساء اليوم /الأحد/ بجولة تفقدية لعدد من الكنائس بمدينة زفتى، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز مدينة زفتى، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد كاتدرائية الشهيد العظيم أبي سيفين بزفتي، وكنيسة السيدة العذراء، والشهيد العظيم أبوسفين، وكنيسة الكاثوليك، وكنيسة مارجرجس، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات، ودهان أعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

وفي سياق متصل ، اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استعداد الوحدات المحلية في مدينة المحلة الكبرى، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة ليلية، تفقد فيها كنيسة السيدة العذراء مريم، وكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، وكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، وكنيسة الملاك.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والأستاذ سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

كما كلف محافظ الغربية غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاي، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي، بجانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.