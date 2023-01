لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، الاثنين، في تصادم طائرتين هليكوبتر في الجو بالقرب من مقصد سياحي شهير في منطقة غولد كوست، بحسب ما أفادت السلطات الأسترالية.

وتحطمت إحدى المروحتين، فيما تمكنت الأخرى من الهبوط بالقرب من مدينة ملاهي سي وورلد بعد الاصطدام الذي وقع حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، وأصيب ركاب تلك المروحية بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.

ووصفت رئيسة الحكومة المحلية لولاية كوينزلاند، أناستاسيا بالاشتشوك، الحادث بأنه "مأساة لا يمكن تصورها".

وأضافت في تغريدة على تويتر: "أتعاطف مع كل أسرة وكل شخص تضرر من هذا الحادث المروع".

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا صوتا مدويا فجأة، وتحركوا نحوه، وفوجئوا بالمشهد الصعب.

ونقلت صحيفة "جارديان" عن فا توالا، التي كانت في زيارة للمتنزه الترفيهي: "بدا الأمر وكأنه عاصفة رعدية شديدة. وبينما كنا نتجه نحو الضوضاء، رأينا للتو كلتا المروحيتين في الهواء وقد أصابت إحداهما الأخرى".

وأضافت: "خرجت الطائرة عن السيطرة ورأيناها تسقط بشكل عمودي، فيما تمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام".

