 أوكرانيا: طورنا حلولا لضمان التشغيل المستقر لنظام الطاقة وسط القصف الروسي - بوابة الشروق
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أوكرانيا: طورنا حلولا لضمان التشغيل المستقر لنظام الطاقة وسط القصف الروسي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 12:05 م

قال الوزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إنه لا يمكن حدوث انقطاع كلي في التيار الكهربائي في أوكرانيا إلا من الناحية النظرية؛ لأن مهندسي الطاقة طوروا بالفعل عددا من الحلول لضمان التشغيل المستقر لنظام الطاقة في البلاد في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة.

وأوضح جالوشينكو في تصريحات صحفية وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الاثنين، أنه "منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، تعمل شبكة الكهرباء الخاصة بنا في ظل قصف منظم ومستمر، لذلك، لدينا بالفعل مجموعة من الحلول التقنية لضمان استقرار عملها، وهذا ينطبق على كل من توليد ونقل الكهرباء، وواثقون من أن النظام سيصمد في المستقبل في مواجهة مزيد من الضربات المحتملة".

وأكد جالوشينكو: "هدفنا الرئيسي هو جعل انقطاع التيار الكهربائي مخططا ومتوقعا، بحيث يفهم المستهلكون بوضوح متى سيتم قطع الكهرباء ويلتزم مشغلو أنظمة التوزيع بجداول انقطاع التيار الكهربائي".


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