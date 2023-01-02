وزير الخارجية: التوسع في توقيع الاتفاقيات لتسهيل استعادة الآثار المنهوبة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر بصدد التوسع في توقيع الاتفاقيات التي تسهل استعادة الآثار المنهوبة من الخارج.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن استعادة التابوت الأخضر، اليوم الاثنين، أن الدولة نجحت على مدار الأعوام العشرة الماضية في استعادة العديد من القطع الأثرية المهربة التي يقترب عددها من 29 ألفا و300 قطعة أثرية.

وأشار إلى أن الدولة تولي أكبر الاهتمام لاستعادة كل الآثار التي تم تهريبها، لا سيما أن الدولة لها سبق في التراث الثقافي العالمي.

ولفت إلى أن الآثار المصرية جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية، ما يحتم تكثيف التعاون للمحافظة على هذا الإرث.

وتمكنت الجهود المصرية الدبلوماسية من استرداد التابوت الأثري المعروف بـ"التابوت الأخضر"، والذي يعود إلى العصور المصرية القديمة، وتم تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت تسليم التابوت الأثري الأخضر إلى وزارة السياحة، عقب استعادته مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية.