 فضيحة الفساد تتصاعد مع محاولات رفع الحصانة عن برلمانيين أوروبيين - بوابة الشروق
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فضيحة الفساد تتصاعد مع محاولات رفع الحصانة عن برلمانيين أوروبيين

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 9:25 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 9:25 م

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنها بدأت "إجراءً عاجلا" لرفع الحصانة عن اثنين آخرين من النواب الاشتراكيين المشتبه في تورطهم في فضيحة فساد متشعبة تشمل دولة قطر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميتسولا قولها اليوم الاثنين، إنه بناء على طلب من السلطات البلجيكية، اتخذت خطوات رسمية تمهد الطريق للتصويت لرفع الحصانة من الملاحقة القضائية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان الأوروبي.

ورغم أن ميتسولا لم تكشف عن هويتهما، أفادت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها بأنهما السياسيان الإيطالي
أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا.

وقالت ميتسولا في بيان: "منذ اللحظة الأولى قام البرلمان الأوروبي بفعل كل ما في وسعه للمساعدة في التحقيقات وسنواصل التأكد من أنه لن يفلت أحداً".

وأضافت: "سيتبين للمذنبين أن البرلمان مع القانون، وأنه لا يمكن مكافأة الفساد وسنفعل كل شيء لمحاربته".

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