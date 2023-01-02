 عناصر المرور على الطرق السريعة البريطانية يبدأون إضرابا لمدة 48 ساعة - بوابة الشروق
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عناصر المرور على الطرق السريعة البريطانية يبدأون إضرابا لمدة 48 ساعة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 8:44 م

يبدأ أكثر من 100 من عناصر شرطة المرور ومشغلي غرفة التحكم الذين يعملون لدى جهاز الطرق السريعة الوطنية في مختلف أنحاء إنجلترا إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة غدا الثلاثاء.

ويعد الإضراب الذي سينفذه أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية جزءا من الإضرابات، التي تأتي في إطار نزاع شديد بشأن المرتبات والمعاشات التقاعدية والوظائف.

وصوت نحو 100 ألف من أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية في 124 إدارة حكومية وكيانات أخرى لصالح تنظيم الإضراب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن مارك سيروتكا الأمين العام للنقابة "من المرجح أن يتسبب الإضراب في مشكلات للأشخاص العائدين للعمل بعد إجازة عيد الميلاد، وبينما نأسف لهذا، من المهم أن نتذكر أنه يمكن إلغاء إضرابنا اليوم إذا عرض (رئيس الوزراء) ريشي سوناك بعض الأموال على المائدة لأعضاءنا".

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