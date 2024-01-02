حاول صياد بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل مربوط بسقف غرفة نومه، وذلك بعد 4 أشهر من زواجه وتراكم ديونه ومروره بأزمة نفسية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية العام بوصول المدعو ‏"محمد. ‏م.ال"، 21 عامًا ‏مقيم بندر المطرية، مصابا بحالة إعياء ‏شديد "ادعاء محاولة انتحار".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال زوجته قررت أن زوجها يعاني من أزمة نفسية لمروره بضائقة مالية، كونهما تزوجوا منذ 4 أشهر، وتراكم الديون عليه وأقدم على الانتحار بمحاولة شنق نفسه بحبل واستطاعت إنقاذه قبل وفاته.

وجرى نقل المصاب إلى مستسفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.