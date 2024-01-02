أمر عاجل من نتنياهو لوزرائه بعد اغتيال صالح العاروري

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أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمرا عاجلا لوزرائه في أعقاب عملية اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت.

وقال ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل، إن نتنياهو أمر وزراءه وأعضاء حكومته ومسؤوليها بعدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص الاغتيال.

وسبق أن أكّدت حركة حماس، اغتيال نائب مدير مكتبها السياسي صالح العاروري في الانفجار الذي هزّ ضاحية بيروت الجنوبية.

ووقع انفجار في منطقة الشرقية في ضاحية بيروت الجنوبية، وخلف الانفجار، أضرارا بالغة فيما شوهدت نيران كثيفة مندلعة جراء هذا الاستهداف.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان للحركة: «عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة».

وأضاف: «عمليات الاغتيال تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة».